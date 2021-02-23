В Башкирии разыграется жуткая метель

МЧС Башкирии обратилось к жителям республики с предупреждением. Это касается погодных условий.

В Башкирии, как сообщает ГУ МЧС России по РБ, ссылаясь на данные Башгидрометцентра, 24 февраля ожидается метель, а также снежные заносы и сильные порывы ветра, которые достигнут в ночное время аж 26 метров в секунду.

Ухудшаться погода будет уже с вечера 23 февраля. На следующий день, то есть 24 февраля, в республике будет довольно облачно, местами возможны прояснения. Осадки прогнозируются в основном на юго-востоке.