В Башкирии разыграется жуткая метель

МЧС Башкирии обратилось к жителям республики с предупреждением. Это касается погодных условий.
В Башкирии, как сообщает ГУ МЧС России по РБ, ссылаясь на данные Башгидрометцентра, 24 февраля ожидается метель, а также снежные заносы и сильные порывы ветра, которые достигнут в ночное время аж 26 метров в секунду.
Ухудшаться погода будет уже с вечера 23 февраля. На следующий день, то есть 24 февраля, в республике будет довольно облачно, местами возможны прояснения. Осадки прогнозируются в основном на юго-востоке.
Также 24 февраля республику накроет метель. Ветер будет северным, северо-западным. Днем температура воздуха составит от -10 до -15 градусов, а вот ночью – до -29. На севере Башкирии в ночное время столбик термометра может опуститься до -35 градусов.