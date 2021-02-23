Радий Хабиров рассказал, что испытал на спектакле в Башдраме

Да, я никогда не скрывал, что имя генерала Шаймуратова для меня имеет особое значение, очень важное для моего миропонимания и понимания места мужчины и воина в жизни. Слишком уж до глубины души была мне важна всю мою жизнь его судьба. Он погиб, спасая своих людей, именно 23 февраля, в свои 43 года будучи легендарным генералом, наводящим ужас на жестокого врага.

Радий Хабиров, Глава РБ