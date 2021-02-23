Радий Хабиров рассказал, что испытал на спектакле в Башдраме

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил сегодня, 23 февраля, Башкирский драмтеатр. О своих впечатлениях после спектакля он рассказал в соцсетях.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал, что испытал на спектакле в Башдраме

Вместе с супругой Глава республики посмотрел спектакль «Потомки Салавата не отступят!». И, по словам Радия Хабирова, во время постановки его сопровождали боль и бесконечная благодарность героям войны.

Да, я никогда не скрывал, что имя генерала Шаймуратова для меня имеет особое значение, очень важное для моего миропонимания и понимания места мужчины и воина в жизни. Слишком уж до глубины души была мне важна всю мою жизнь его судьба. Он погиб, спасая своих людей, именно 23 февраля, в свои 43 года будучи легендарным генералом, наводящим ужас на жестокого врага.

Радий Хабиров, Глава РБ
Фото №2 - Радий Хабиров рассказал, что испытал на спектакле в Башдраме

Также он отметил, что свой герой есть у каждого времени. А сам Шаймуратов для нег оявляется образцом настоящего Человека, долга, порядочности.

Он мог бы остаться в живых, если бы не повёл лично своих бойцов на опаснейшую попытку вырваться из окружения. Но прятаться было не в его правилах... Именно поэтому в Луганске все эти долгие годы свято чтят его память... Огромное спасибо нашим добрым соседям и друзьям за это! Спасибо Хурматулле Утяшеву, всем артистам и работникам театра, сумевшим это все убедительно рассказать зрителям.

Радий Хабиров, Глава РБ
Фото №3 - Радий Хабиров рассказал, что испытал на спектакле в Башдраме
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Отдельно Радий Хабиров вновь выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину. Напомним, что он принял просьбу жителей Башкирии, даже нескольких поколений уроженцев республики, и присвоил Шаймуратову звание Героя России.

Фото: соцсети Радия Хабирова 

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