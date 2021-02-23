Радий Хабиров рассказал, что испытал на спектакле в Башдраме
Глава Башкирии Радий Хабиров посетил
сегодня, 23 февраля, Башкирский драмтеатр. О своих впечатлениях после спектакля
он рассказал в соцсетях.
Вместе с супругой Глава республики
посмотрел спектакль «Потомки Салавата не отступят!». И, по словам Радия
Хабирова, во время постановки его сопровождали боль и бесконечная благодарность
героям войны.
Да, я никогда не скрывал, что имя генерала
Шаймуратова для меня имеет особое значение, очень важное для моего
миропонимания и понимания места мужчины и воина в жизни. Слишком уж до глубины
души была мне важна всю мою жизнь его судьба. Он погиб, спасая своих людей,
именно 23 февраля, в свои 43 года будучи легендарным генералом, наводящим ужас
на жестокого врага.
Радий Хабиров, Глава РБ
Также он отметил, что свой герой есть у
каждого времени. А сам Шаймуратов для нег оявляется образцом настоящего
Человека, долга, порядочности.
Он мог бы остаться в живых, если бы не
повёл лично своих бойцов на опаснейшую попытку вырваться из окружения. Но
прятаться было не в его правилах... Именно поэтому в Луганске все эти долгие
годы свято чтят его память... Огромное спасибо нашим добрым соседям и друзьям
за это! Спасибо Хурматулле Утяшеву, всем артистам и работникам театра, сумевшим
это все убедительно рассказать зрителям.
Радий Хабиров, Глава РБ
Отдельно Радий Хабиров вновь выразил
благодарность Президенту России Владимиру Путину. Напомним, что он принял
просьбу жителей Башкирии, даже нескольких поколений уроженцев республики, и
присвоил Шаймуратову звание Героя России.