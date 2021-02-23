В Башкирии из-за сильной метели произошло массовое ДТП

Массовая авария произошла на трассе Уфа-Оренбург близи села Толбазы. На протяжении одного километра столкнулись десятки машин. Есть пострадавшие. Участниками ДТП стала и наша съемочная группа, которая возвращалась в Уфу.

В секунду из наблюдателей мы превратились в участников массового ДТП. Едущая позади «Лада Гранта» не смогла затормозить. Но нам ещё, можно сказать, повезло. Многие оказались зажаты со всех сторон. Машины стояли, словно сцепленные вагоны. А водители, идущие по встречной полосе, еле успевали считать поврежденные авто.

Водителям приходилось после столкновения тут же покидать свои машины, так как позади в них могли влететь скользящие фуры и легковушки. Автовладельцы до приезда сотрудников ДПС пытались своими силами избежать дальнейших столкновений, регулируя поток машин.

Передо мной остановились, я тоже остановилась, но все равно догнала. Местами метет очень сильно, ничего не видно. Очевидец

Открытый участок дороги, здесь нет лесополосы, которая могла бы немного защитить от метели. К плохой видимости добавился и гололёд. Многим пострадавшим понадобилась помощь медиков. На месте аварии работали и спасатели.

По предварительным данным, на протяжении одного километра произошло 6 ДТП с участием более 20 автомобилей. В одном из них столкнулись 7 транспортных средств. Врачи осмотрели 11 человек, в том числе одного ребенка. Линар Зиннуров, старший инспектор по особым поручениям пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Метель и сильный ветер накрыли и северную часть республики. В связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения на дорогах в Баймакском и Хабуллинском районах.