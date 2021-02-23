Радий Хабиров рассказал в День защитника Отечества, чему нужно научить детей

Отдали дань памяти павшим героям. В уфимском парке Победы Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии, посвященной Дню защитника Отечества.
От имени многонационального народа республики руководитель региона возложил цветы к памятнику, посвящённому бессмертному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь.
После церемонии Радий Хабиров также посетил Республиканский музей Боевой Славы, где ознакомился с действующими экспозициями, приуроченными к 23 февраля. Целый ряд экспозиций музея посвящён Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Так, Глава Башкортостана осмотрел мультимедийную инсталляцию в виде фронтового вагона, позволяющую окунуться в жизнь и быт бойцов того времени.
Одна из центральных экспозиций музея – всероссийская выставка архивных документов «Без срока давности», которая проходит одновременно в 63 регионах страны. Она рассказывает о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР.
Архивные документы рассекретили и опубликовали в рамках федерального проекта «Без срока давности», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина с 2019 года.