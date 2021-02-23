Радий Хабиров рассказал в День защитника Отечества, чему нужно научить детей

Отдали дань памяти павшим героям. В уфимском парке Победы Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии, посвященной Дню защитника Отечества.

От имени многонационального народа республики руководитель региона возложил цветы к памятнику, посвящённому бессмертному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал в День защитника Отечества, чему нужно научить детей

После церемонии Радий Хабиров также посетил Республиканский музей Боевой Славы, где ознакомился с действующими экспозициями, приуроченными к 23 февраля. Целый ряд экспозиций музея посвящён Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Так, Глава Башкортостана осмотрел мультимедийную инсталляцию в виде фронтового вагона, позволяющую окунуться в жизнь и быт бойцов того времени.

Важно, чтобы дети сюда приходили. Дети сейчас теряются и не понимают этого ужаса, который был. Наша задача – научиться детям умело рассказывать, что это была страшная война, что речь шла о существовании нашей страны и ее народов, что мы победили благодаря лицам, запечатленным здесь, и мы должны их помнить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - Радий Хабиров рассказал в День защитника Отечества, чему нужно научить детей

Одна из центральных экспозиций музея – всероссийская выставка архивных документов «Без срока давности», которая проходит одновременно в 63 регионах страны. Она рассказывает о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР.

Уфимская волна

Архивные документы рассекретили и опубликовали в рамках федерального проекта «Без срока давности», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина с 2019 года.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Уфимская волна