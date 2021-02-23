Радий Хабиров рассказал в День защитника Отечества, чему нужно научить детей

Важно, чтобы дети сюда приходили. Дети сейчас теряются и не понимают этого ужаса, который был. Наша задача – научиться детям умело рассказывать, что это была страшная война, что речь шла о существовании нашей страны и ее народов, что мы победили благодаря лицам, запечатленным здесь, и мы должны их помнить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан