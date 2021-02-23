В Музей Боевой Славы Уфы передали капсулу со дна Балтики

Капсулу с грунтом, который подняли со дна Балтики, с места гибели советской подлодки, передали сегодня на вечное хранение в Музей Боевой Славы. В церемонии приняли участие родственники боцмана Ивана Ишмурзина, который ушел на Великую Отечественную войну из Бирска и больше не вернулся.
Капсула в виде боеприпаса с грунтом со дна Балтики – в руках родственницы погибшего во время Великой Отечественной войны Ивана Ишмурзина при нападении фашистов. Вера Янышева не может сдержать слез. 79 лет ее семья пыталась узнать правду о том, что случилось с их дядей.
Иван Ишмурзин служил боцманом. Он был пятым, последним и самым любимым у родителей. Его племянница вспоминает, что вся семья до последнего верила в то, что он жив. Оказалось, погиб в 27 лет. Немецкие войска обстреляли Балтику с воздуха, одна из мин попала в лодку. Экипаж пытался спастись, но эвакуационный люк был заблокирован. Эти детали удалось выяснить в 2015 году, во время экспедиции поисковиков и волонтеров.
Капсула с грунтом будет вечно храниться в Музее Боевой Славы и станет уникальной частью экспозиции, посвященной морякам Башкортостана.
Вместе с капсулой передан на хранение поисковый отчет с историческими документами. Кроме Уфы, о своих погибших родственниках во время ВОВ узнают и семьи из других российских городов. Команда «3.21», которая выполняет доставку уникальных предметов, ведет дневник автопробега. В соцсетях его можно найти в аккаунте «Байкальская миля».