В Музей Боевой Славы Уфы передали капсулу со дна Балтики

Капсулу с грунтом, который подняли со дна Балтики, с места гибели советской подлодки, передали сегодня на вечное хранение в Музей Боевой Славы. В церемонии приняли участие родственники боцмана Ивана Ишмурзина, который ушел на Великую Отечественную войну из Бирска и больше не вернулся.

Капсула в виде боеприпаса с грунтом со дна Балтики – в руках родственницы погибшего во время Великой Отечественной войны Ивана Ишмурзина при нападении фашистов. Вера Янышева не может сдержать слез. 79 лет ее семья пыталась узнать правду о том, что случилось с их дядей.

Иван Ишмурзин служил боцманом. Он был пятым, последним и самым любимым у родителей. Его племянница вспоминает, что вся семья до последнего верила в то, что он жив. Оказалось, погиб в 27 лет. Немецкие войска обстреляли Балтику с воздуха, одна из мин попала в лодку. Экипаж пытался спастись, но эвакуационный люк был заблокирован. Эти детали удалось выяснить в 2015 году, во время экспедиции поисковиков и волонтеров.

Мы участвуем в проекте, который называется «Байкальская миля». И наша задача проехать от Москвы и до озера Байкал. И в рамках этого тура совместно с «Бессмертным полком России» мы осуществляем эту миссию по передаче капсулы с грунтом с места гибели моряка. Не передать словами, насколько это важная миссия и как рады люди, когда им рассказывают о судьбе их близких. Анастасия Зайцева, пиар-менеджер команды «3.21»

Мы крайне горды доверенной миссией. Благодарим Константина Богданова, который руководил командой поисковиков, которая называется «Поклон кораблям Великой Победы». Именно они подняли капсулу, грунт с места гибели лодки. Именно они нашли подводную лодку. Это великое благое дело. Армен Аванесян, пилот команды «3.21»

Капсула с грунтом будет вечно храниться в Музее Боевой Славы и станет уникальной частью экспозиции, посвященной морякам Башкортостана.

Несмотря на то, что Республика Башкортостан находится в сухопутной части нашей страны – до ближайшей большой воды у нас 2 тысячи км – около 50 тысяч ребят, которые служили во флоте, 34 морских адмирала и контрадмирала – уроженцы и жители Республики Башкортостан. Ильшат Утяев, директор Музея Боевой Славы Республики Башкортостан