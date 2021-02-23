О боевых подвигах легендарного полководца на сцене Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. В День защитника Отечества в Уфе состоялся показ спектакля «Потомки Салавата Юлаева», посвященного Минигали Шаймуратову.
К зрителям присоединились Глава Башкортостана и премьер-министр республики. Это новая постановка, премьера которой состоялась в ноябре прошлого года. Авторы спектакля начали с военного времени и испытаний, выпавших на долю великого полководца.
Главную роль в новой постановке сыграл лауреат государственной молодежной премии имени Шайхзады Бабича Артур Кабиров. Чтобы вжиться в роль своего героя, ему пришлось не только прочитать массу литературы и посмотреть различные видеоматериалы.