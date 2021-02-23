В Уфе состоялся показ спектакля «Потомки Салавата Юлаева»

О боевых подвигах легендарного полководца на сцене Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. В День защитника Отечества в Уфе состоялся показ спектакля «Потомки Салавата Юлаева», посвященного Минигали Шаймуратову.

К зрителям присоединились Глава Башкортостана и премьер-министр республики. Это новая постановка, премьера которой состоялась в ноябре прошлого года. Авторы спектакля начали с военного времени и испытаний, выпавших на долю великого полководца.

Мы не ставили цель показать его детство, какие-то моменты его биографии. У нас в произведении он уже известная личность, мы взяли период сжатый, когда ему дали задачу организовать кавдивизию.

Хурматулла Утяшев, народный артист России
Фото №1 - В Уфе состоялся показ спектакля «Потомки Салавата Юлаева»

Главную роль в новой постановке сыграл лауреат государственной молодежной премии имени Шайхзады Бабича Артур Кабиров. Чтобы вжиться в роль своего героя, ему пришлось не только прочитать массу литературы и посмотреть различные видеоматериалы.

В спектакле есть сцена, когда он играет на баяне. Я в принципе в жизни не играю на баяне, а вот пришлось научиться играть, владеть шашкой, фланкировкой.

Артур Кабиров, исполнитель главной роли Минигали Шаймуратова
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