В Уфе состоится мировая премьера оперы «Новая жизнь» по произведению Данте

Башкирский театр оперы и балета готовится к новой жизни. 5 и 6 марта в Башопере состоится мировая премьера оперы современного композитора Владимира Мартынова «Новая жизнь». Сюжет основан на одноимённом произведении Данте Алигьери. Специально для постановки хореографии нового спектакля в Уфу приехал из Франции звезда мирового танцевального искусства Митя Федотенко. Видеоаниматором оперы стала победитель российских и международных кинофестивалей Лиана Макарян. А режиссером выступила Елизавета Корнеева.

Нет, это не проповеди в церкви. Так проходят репетиции не просто очередной, а мировой постановки в Башкирском театре оперы и балета. Автобиографическая исповедь «Новая жизнь» Данте Алигьери ставится впервые в истории оперной сцены. Автором музыки стал композитор Владимир Мартынов, известный по фильмам «Холодное лето 53», «Юность Петра» и многим другим. Свою работу он написал еще в 2009 году, но она была представлена только в качестве музыкального концерта. Теперь новую постановку украсят выступления артистов балета. Хореограф ради этого приехал в Уфу из Франции.

Я сам в эту историю включился недавно. Поэтому так на ходу запрыгиваю в поезд и стараюсь достаточно реактивно отвечать тем требованиям, которые уже выстроил режиссер, то есть я сам еще в недоумении, что из этого выйдет. Митя Федотенко, хореограф

Как отмечают постановщики и артисты, опера совсем отличная от ее понимания в классическом представлении. Сложные гармонии и мелодии переплетаются в композиции так же, как и темы рая и ада в произведении Данте.

Это кардинально другая музыка. Мне было ее очень сложно учить из-за сложной вокальной линии, постоянных вводных септаккордов. Диляра Идрисова, солистка

Постановка, как и многие, должна была выйти в свет год назад, из-за ковида ее перенесли. Работы в очном формате начались только в начале февраля. Но режиссер уверена, что время пандемии для спектакля пошло на пользу. Нашлись новые смыслы и появились интересные идеи.

Эта постановка – это не классическое произведение. Эта опера написанная современным, ныне живущим композитором. И это первая современная такая постановка в Башопере. И будут неожиданности. Елизавета Корнеева, режиссер-постановщик г. Москва