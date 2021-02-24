В СНТ Уфы прошел противопожарный рейд

Необходимо повышать культуру пожарной безопасности. Эту работу надо проводить еще со школьниками, какие-то профилактические уроки. Чтобы у человека выстраивалась какая-то культура поведения.

Павел Раскопин, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе