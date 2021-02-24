В СНТ Уфы прошел противопожарный рейд

С начала года в Уфе произошло 211 пожаров, 10 человек погибли. Специалисты пожнадзора провели рейд в Калининском районе города. С жителями коллективного сада № 18 провели беседы и вручили им памятки.
Одной из причин возгораний становится неправильная эксплуатация печного отопления в банях. Ударившие морозы заставляют включать нагревательные приборы, которые нельзя оставлять без присмотра. Устаревшая электропроводка, отсутствие извещателей и неосторожность при обращении с огнем, тоже могут стать причинами трагедий.