Жители Башкирии смогут сами определить территории для городского благоустройства

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Алия Ахмадуллина, председатель комиссии по территориальному и инфраструктурному В Башкирии стартовал телевизионный конкурс «Байык» развитию Общественной палаты Республики Башкортостан