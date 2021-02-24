Жители Башкирии смогут сами определить территории для городского благоустройства

В каждом районе Башкортостана на выбор населения будут предложены общественные места, которые обновят в 2022 году. Во время голосования, которое состоится с 26 апреля по 30 мая, желающие смогут выразить свое мнение по поводу того, какие зоны необходимо привести в порядок прежде всего.

 Систему подачи заявок обсудили на онлайн-совещании Общественной палаты Башкортостана. Благодаря реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в столице и других городах республики за последний год было благоустроено 103 общественных территорий, а в 2021 году будет на 27 объектов больше.

Мы будем активно привлекать волонтеров  для того, чтобы доносить оперативную информацию. Данный способ голосования будет доступен через авторизацию в «Госуслугах» также.

Алия Ахмадуллина, председатель комиссии по территориальному и инфраструктурному В Башкирии стартовал телевизионный конкурс «Байык» развитию Общественной палаты Республики Башкортостан

Подведение итогов голосования запланировано в июне. После мониторинга будет запущен онлайн-опрос, который позволит проверить качество выполняемых работ и удовлетворенность программой. После чего уже подытожат всю программу в целом.

Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии