В Башкирии стартовал телевизионный конкурс «Байык»

В этом году республиканский телевизионный конкурс исполнителей башкирского танца «Байык» проходит в 14-й раз. В проекте ежегодно участвуют около 500 танцоров со всех уголков республики и близлежащих регионов, есть участники из Санкт-Петербурга и Сургута.
В этом году отборочный тур проходил в онлайн-формате. Самыми активными были участники из Абзелиловского, Учалинского, Баймакского, Салаватского районов. Лучшие номера прошли на первый съёмочный тур конкурса. Хореограф с лучшей постановкой получит денежный приз в размере 100 тысяч руб.