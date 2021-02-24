В Башкирии стартовал телевизионный конкурс «Байык»

В этом году республиканский телевизионный конкурс исполнителей башкирского танца «Байык» проходит в 14-й раз. В проекте ежегодно участвуют около 500 танцоров со всех уголков республики и близлежащих регионов, есть участники из Санкт-Петербурга и Сургута.