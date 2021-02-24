Борис Беляев посетил с рабочим визитом Куюргазинский район

Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев осмотрел объекты коммунального хозяйства в селе Ермолаево. Первой точкой стали новые очистные сооружения.

Там бесперебойно работает коллектор хозяйственно-бытовых стоков, оборудованный спецфильтрами. Объёмы производительности позволяют без помех обслуживать все дома на территории села. Очистной объект в будущем сможет и крупные предприятия. Кроме того, на территории установлены пять биореакторов. После осмотра очистных сооружений делегация посетила объекты, отремонтированные по программе «Башкирские дворики».

Участники обсудили с местным руководством вопросы состояния и перспектив развития ЖКХ в районе. Также министр посетил заседание депутатов Совета Куюргазинского района. Оно завершилось награждением лучших работников сферы ЖКХ района.

В 2020 году сельхозпредприятиями закуплено 182 единицы техники и оборудования на общую сумму 265 миллионов. Это по различным мерам поддержки и за счет собственных ресурсов.

Юлай Ильясов, глава администрации Куюргазинского района
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