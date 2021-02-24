Борис Беляев посетил с рабочим визитом Куюргазинский район

Там бесперебойно работает коллектор хозяйственно-бытовых стоков, оборудованный спецфильтрами. Объёмы производительности позволяют без помех обслуживать все дома на территории села. Очистной объект в будущем сможет и крупные предприятия. Кроме того, на территории установлены пять биореакторов. После осмотра очистных сооружений делегация посетила объекты, отремонтированные по программе «Башкирские дворики».