Борис Беляев посетил с рабочим визитом Куюргазинский район

Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев осмотрел объекты коммунального хозяйства в селе Ермолаево. Первой точкой стали новые очистные сооружения.
Там бесперебойно работает коллектор хозяйственно-бытовых стоков, оборудованный спецфильтрами. Объёмы производительности позволяют без помех обслуживать все дома на территории села. Очистной объект в будущем сможет и крупные предприятия. Кроме того, на территории установлены пять биореакторов. После осмотра очистных сооружений делегация посетила объекты, отремонтированные по программе «Башкирские дворики».
Участники обсудили с местным руководством вопросы состояния и перспектив развития ЖКХ в районе. Также министр посетил заседание депутатов Совета Куюргазинского района. Оно завершилось награждением лучших работников сферы ЖКХ района.