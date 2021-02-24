В Башкирии нашли кошку-путешественницу, проехавшую под капотом машины две тысячи км

Военные, отравившиеся колонной из Чебоксар в сторону Челябинска, обнаружили необычного попутчика. На вторые сутки поездки они увидели, как из-под капота одного из грузовиков выползла кошка.

Как сообщают РИА Новости, военные находились на временной стоянке в Уфе и успели проехать уже более двух тысяч километров. Всё это время смелая кошка ехала в одном из грузовиков «зайцем».

Конечно, военные не стали выгонять кошечку. Тем более, как раз в эти дни в республике фиксируется аномально холодная погода. По дороге в Челябинск военные связались с местными волонтёрами и попросили приютить кошку-путешественницу хотя бы на время. Благодаря отзывчивости людей, кошечка нашла временную передержку.