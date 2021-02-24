В Башкирии пьяный водитель получил 7 лет за смертельное ДТП

Семь лет колонии-поселения получил пьяный водитель, по чьей вине погибла школьница в Стерлитамаке, а вторая осталась инвалидом. Такой приговор вынес городской суд. Авария произошла летом 2020 года.
Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, превысил установленную скорость, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил двух девочек. От полученных травм восьмиклассница скончалась в машине скорой помощи, ее 13-летняя подруга получила тяжелые травмы. После случившегося обвиняемый попытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами.
Результат медосвидетельствования показал 0,8 промилле алкоголя в крови. Суд так же взыскал моральный вред в пользу потерпевших – 1 млн 800 тысяч рублей.