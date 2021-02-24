В Башкирии пьяный водитель получил 7 лет за смертельное ДТП

Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, превысил установленную скорость, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил двух девочек. От полученных травм восьмиклассница скончалась в машине скорой помощи, ее 13-летняя подруга получила тяжелые травмы. После случившегося обвиняемый попытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами.