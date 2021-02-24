В Башкирии семья всю ночь ждала спасения в застрявшей в сугробе машине

Семья из Благоварского района оказалась в настоящей снежной западне. Машина супруговзастряла в сугробе и заглохла. Несчастные пытались дозвониться до МЧС, но помощь пришлось ждать всю ночь.

Как сообщает издание «Эхо Москвы в Уфе», первый звонок в службу спасения застрявшая семья сделала ещё в одиннадцать часов вечера. Но так как помощь к ним не выехала, звонок пришлось повторить и ночью.

Рядом застряла ещё одна машина, которая ехала из совхоза «Смычка». Именно оттуда на помощь застрявшим выехала спецтехника. К сожалению, и специальная машина доехать не смогла из-за поломки, тогда к застрявшим отправили трактор.