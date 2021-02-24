В Чишмах прошла гонка «Лыжня России»

Мороз не помешал. Более 300 чишминцев присоединились к «Лыжне России». В райцентре состязались и стар и млад. Самому возрастному участнику накануне исполнилось 93 года.

Ветеран войны и труда Риза Валиев, несмотря на солидный возраст, практически ежедневно встает на лыжи и проходит по 7-8 километров дистанции. Во время соревнований почетного лыжника поздравили с днем рождения и приготовили ветерану отдельный подарок.

Отличное настроение, хотя прохладно сегодня, но все равно ветра нет. Хорошо. – Вы в такую погоду тоже выходите на лыжах? – Да, каждый день.

Риза Валеев, участник соревнований

В Чишминском районе решили не ограничиваться лыжными гонками и сделать массовое спортивное мероприятие более масштабным. Желающие могли посоревноваться в дартсе, стрельбе из пневматической винтовки, а также поиграть в шашки и шахматы. В общей сложности участие в состязаниях приняли около одной тысячи человек.

Фото №1 - В Чишмах прошла гонка «Лыжня России»

Все на работе. У нас, наверное, мало сейчас времени уделяется, чтобы прогуляться на лыжах, по лесу походить. А здесь уж, вместе когда, вот так дружно, настроение у людей уже другое, и как-то это сплачивает, коллективно люди приходят, вместе вот коллективами стреляют, вместе бегают на лыжах.

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