В Чишмах прошла гонка «Лыжня России»

Все на работе. У нас, наверное, мало сейчас времени уделяется, чтобы прогуляться на лыжах, по лесу походить. А здесь уж, вместе когда, вот так дружно, настроение у людей уже другое, и как-то это сплачивает, коллективно люди приходят, вместе вот коллективами стреляют, вместе бегают на лыжах.

Тагир Байбурин, участник соревнований