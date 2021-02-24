В школе Уфы появилось оборудование для обучения незрячих детей

В одном из интернатов Уфы появилось оборудование для обучения слепых детей. В коррекционной школе №28 учатся 190 детей с нарушениями зрения. Проект «Читай руками» выиграл грант на сумму более одного миллиона рублей. Теперь ребята смогут с удобством изучать родной язык.
Читать по-башкирски руками. Ребята здесь не только со всей республики, но и из ближайших регионов. Например, Руфина приехала из Оренбургской области. Учится в выпускном классе. Благодаря новому оборудованию ей станет гораздо удобнее изучать свой язык, ведь раньше занимались только по специализированным книгам, которых не хватало на всех.
Плоскопечатный преобразуется в рельефный шрифт Брайля на специальном дисплее. Также есть синтезатор речи. Это особенно удобно для работы в Интернете. Нужное слово или предложение преобразуется в голос.
Программу создал студент четвертого курса БГПУ Рустам Чурагулов вместе со своим преподавателем Юниром Габидуллиным. Проект «Читай руками» выиграл грант на сумму более миллиона рублей: 500 тысяч – на аппаратуру, остальную сумму – на разработку программного обеспечения. К слову, такого оборудования в Уфе, кроме как в этом интернате, не найти.
Систему синтезирования речи ещё нужно доработать, говорят сотрудники интерната. Планов у коррекционной школы много. Действительно, для изучения языков требуются практичные инновационные технологии, и это особенно важно при работе с детьми. Ведь самое главное для них – удобство в использовании.