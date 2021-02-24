В школе Уфы появилось оборудование для обучения незрячих детей

В одном из интернатов Уфы появилось оборудование для обучения слепых детей. В коррекционной школе №28 учатся 190 детей с нарушениями зрения. Проект «Читай руками» выиграл грант на сумму более одного миллиона рублей. Теперь ребята смогут с удобством изучать родной язык.

Читать по-башкирски руками. Ребята здесь не только со всей республики, но и из ближайших регионов. Например, Руфина приехала из Оренбургской области. Учится в выпускном классе. Благодаря новому оборудованию ей станет гораздо удобнее изучать свой язык, ведь раньше занимались только по специализированным книгам, которых не хватало на всех.

У меня в семье все разговаривают на башкирском, поэтому он дается мне достаточно легко. Это оборудование нам помогает. Например, с помощью Брайлевского дисплея мы можем читать. Руфина Ямансарина, ученица 11 класса школы-интерната №28 Г. Уфы

Плоскопечатный преобразуется в рельефный шрифт Брайля на специальном дисплее. Также есть синтезатор речи. Это особенно удобно для работы в Интернете. Нужное слово или предложение преобразуется в голос.

Дети у нас же совершенно другие, они привыкли получать информацию из Интернета, с ним они на ты. Им это и проще, и удобнее Галия Вильданова, учитель башкирского языка школы-интерната №28 г. Уфы

Данное оборудование позволит детям уже видеть образ слова, понимать его структуру, оперативно читать информацию на башкирском языке. Гюзель Мурзагильдина, заместитель по научно-методической работе школы-интерната №28 г. Уфы

Программу создал студент четвертого курса БГПУ Рустам Чурагулов вместе со своим преподавателем Юниром Габидуллиным. Проект «Читай руками» выиграл грант на сумму более миллиона рублей: 500 тысяч – на аппаратуру, остальную сумму – на разработку программного обеспечения. К слову, такого оборудования в Уфе, кроме как в этом интернате, не найти.

Эта программа позволяет лучше изучать башкирский язык для всех категорий граждан и доступность изучения этого языка. Альфия Терегулова, директор благотворительного фонда «Добрые дела»