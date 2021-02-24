В Башкирии набирают волонтеров для голосования по объектам благоустройства

Жители Башкирии смогут стать волонтерами в голосовании по выбору общественных пространств. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты РБ. Уточняется, что мероприятие будет длиться практически месяц - с 26 апреля по 30 мая.
За это время жители республики должны будут определить, какими они хотят видеть свои дворы, парки и улицы в 2022 году. Решения будут приниматься голосованием, организовать которое помогут волонтеры.
В течение всего срока реализации проекта волонтеры Республики Башкортостан будут проводить информационную кампанию. 24 февраля объявлен старт регистрации на платформе DOBRO.RU. Для того, чтобы стать волонтером и активным участником предстоящих событий, необходимо оставить заявку на сайте: https://dobro.ru/event/10042161
Критерии отбора волонтеров:
-готовность принять участие в проекте,
-коммуникабельность,
- возраст с 18 лет.
Регистрация волонтеров завершится 22 марта 2021 года.