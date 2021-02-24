В Башкирии набирают волонтеров для голосования по объектам благоустройства

Жители Башкирии смогут стать волонтерами в голосовании по выбору общественных пространств. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты РБ. Уточняется, что мероприятие будет длиться практически месяц - с 26 апреля по 30 мая.

За это время жители республики должны будут определить, какими они хотят видеть свои дворы, парки и улицы в 2022 году. Решения будут приниматься голосованием, организовать которое помогут волонтеры.