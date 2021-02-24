В Уфе парни расстреляли двери торгового центра

В Уфе в торгово-развлекательном центре произошла перестрелка. Подробности инцидента сообщила пресс-служба МВД по РБ.

Оказалось, молодые приятели отдыхали в клубе, который был расположен в развлекательном центре города. В какой-то момент буйную компанию выгнал охранник за неподобающее поведение. Это разозлило ребят, тогда 22-летний парень вытащил пневматический пистолет и расстрелял входную дверь заведения.