В одном из сёл Башкирии 300 человек остались без воды

В селе Шафраново Альшеевского района более 300 человек остались без воды. Причина ЧП – поломка насоса.

Фото №1 - В одном из сёл Башкирии 300 человек остались без воды

Об этом сообщает глава администрации района Дамир Мустафин. Известно, что у насоса сломались лопасти. В распоряжении имеются все необходимые комплектующие.

Агрегат можно достать только с помощью крана, однако ремонтные работы уже начались.

Всего в селе проживают около 4500 жителей. У большинства из них имеются личные скважины на территории участка. Пока без воды находятся жильцы многоэтажных домов.

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