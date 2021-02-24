В одном из сёл Башкирии 300 человек остались без воды

В селе Шафраново Альшеевского района более 300 человек остались без воды. Причина ЧП – поломка насоса.

Об этом сообщает глава администрации района Дамир Мустафин. Известно, что у насоса сломались лопасти. В распоряжении имеются все необходимые комплектующие.

Агрегат можно достать только с помощью крана, однако ремонтные работы уже начались.