В Октябрьском появился новый футбольный манеж

На открытии присутствовал заслуженный тренер РСФСР Олег Романцев. Он наблюдал за игрой между местными воспитанниками и ветеранами московского «Спартака» в товарищеской встрече, а затем рассказал, почему так важно, чтобы подобных комплексов в стране было как можно больше.

Также знаменитый тренер отметил, что он болеет за «Уфу» и следит за выступлениями клуба с тех пор, как команду начал тренировать Вадим Евсеев. Кроме этого Романцев пожелал ФК «Уфа» удержаться в Высшей лиге, а в следующем сезоне дойти до еврокубков. Завершилось же мероприятие в Октябрьском автограф-сессией и совместным фотографированием.