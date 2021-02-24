БК «Уфимец» готовится к заключительным домашним встречам

Баскетбольный клуб «Уфимец» готовится к заключительным в сезоне домашнем матчам. 27 февраля башкирская команда примет на своей площадке «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды, а 2 марта – «Уралмаш» из Екатеринбурга.

На улице лютый мороз, в зале Аграрного университета прохладно, на душе у членов команды «Уфимец» немного тоскливо. Странный и необычный сезон подходит к своему завершению. Команда Дмитрия Иванова первой в Суперлиге его закончит. Уже 2 марта состоится заключительная игра. «Уфимцу» не удалось пробиться в число участников плей-офф.

Свою игру мы нашли только в конце сезона. Провели хорошие игры и домашние, и выездные. Несмотря на поражения в последних двух играх. Все-таки мы и «МБА» вели всю игру, и с Ижевском были шансы. Дмитрий Иванов, главный тренер БК «Уфимец»

В последних играх у «Уфимца» три поражения подряд. Заключительные матчи уже ничего не изменят для команды, но у баскетболистов есть желание сыграть для своих болельщиков. Зрителей на матчах с Ревдой и Екатеринбургом очень ждут.

Конечно, есть проблемы, микротравмы. Тем более последние игры уже ничего не решают, конечно, тяжело настраиваться, но надо оставаться профессионалами. Хороший шанс для молодых ребят. Артем Исаков, игрок БК «Уфимец»

Хорошо, что сезон для «Уфимца» вообще состоялся, говорят в команде. Ведь многие клубы Суперлиги не смогли пережить пандемию и прекратили существование. Для башкирской команды главный позитивный итог – домашние матчи команда проводит в новом более комфортном зале. Благодаря этому клуб запустил собственную билетную программу.

Цены на билеты лояльные. Мы постоянно придумываем промокоды для школьников, для любителей баскетбола, для ветеранов. Игорь Ермилов, начальник отдела организации и проведения соревнования БК «Уфимец»