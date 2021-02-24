БК «Уфимец» готовится к заключительным домашним встречам

Баскетбольный клуб «Уфимец» готовится к заключительным в сезоне домашнем матчам. 27 февраля башкирская команда примет на своей площадке «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды, а 2 марта – «Уралмаш» из Екатеринбурга.
На улице лютый мороз, в зале Аграрного университета прохладно, на душе у членов команды «Уфимец» немного тоскливо. Странный и необычный сезон подходит к своему завершению. Команда Дмитрия Иванова первой в Суперлиге его закончит. Уже 2 марта состоится заключительная игра. «Уфимцу» не удалось пробиться в число участников плей-офф.
В последних играх у «Уфимца» три поражения подряд. Заключительные матчи уже ничего не изменят для команды, но у баскетболистов есть желание сыграть для своих болельщиков. Зрителей на матчах с Ревдой и Екатеринбургом очень ждут.
Хорошо, что сезон для «Уфимца» вообще состоялся, говорят в команде. Ведь многие клубы Суперлиги не смогли пережить пандемию и прекратили существование. Для башкирской команды главный позитивный итог – домашние матчи команда проводит в новом более комфортном зале. Благодаря этому клуб запустил собственную билетную программу.
После заключительного домашнего матча в стане «Уфимца» намерены еще некоторое время продолжать тренировки, после чего баскетболисты разъедутся по домам.