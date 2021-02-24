В Уфе прошли зимние Корпоративные игры

Туристы и дизайнеры умеют играть в хоккей, а председатели спорткомитетов города – в зимний волейбол. Несколько раз в год сотрудники различных предприятий становятся спортсменами, создают команды и пытаются победить. В столице республики прошли 9-е зимние Корпоративные игры на кубок администрации Уфы.

Одной из самых популярных соревновательных дисциплин стал хоккей в валенках. Участие в нем приняли 25 команд. Их поделили на группы в зависимости от числа работников организаций – до пятисот человек и более. Команды провели от одной до четырех игр. Уже после первого круга состязаний определились фавориты

Ворота стандартные. Я за организацию и на льду играю в хоккей. Но здесь поляна в кочках, а не гладкий лед. Есть свои особенности, но ничего, вроде, адаптировались, все хорошо Александр Назаренко, участник соревнований

Сильнейших выявили и в волейболе на снегу. В этом виде программы также есть своя специфика. Например, неровная поверхность и по три участника на площадке. Кроме этого, участники соревновались в конькобежном и горнолыжном спорте.