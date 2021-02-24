В Уфе осудят 15-летнего подростка за сообщение о «минировании» и разбой

В Уфе перед судом предстанет 15-летний подросток. Парень обвиняется в разбое и ложном сообщении о минировании больницы.

Как сообщает прокуратура Башкирии, в августе прошлого года мальчик находился на лечении в детской больнице. Прямо из палаты он совершил звонок с телефона соседа и сообщил о минировании учреждения. Конечно, вызов оказался ложным.

Также 15-летний подросток совершил разбойное нападение на салон сотовой связи в октябре. Ему удалось разбить стеллаж, выкрасть четыре телефона общей стоимостью в 53 тысячи рублей и убежать. Продавцу он угрожал газовым пистолетом.

Задержать подростка удалось обычному прохожему, который заметил бегущего парня с телефонами и пистолетом.