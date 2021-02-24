В Уфе прошло первенство по теннису памяти тренера Натальи Роговой

В Уфе прошло открытое первенство Башкортостана по теннису памяти заслуженного тренера России Натальи Роговой. Традиционный турнир организовали в 17-й раз.

В этом году в столице республики собралось около 200 участников не только из Башкортостана, а также из Москвы, Перми, Тюмени, Тольятти, Самары и Челябинска. Турнир прошел в двух категориях: до 13 и до 17 лет. По окончании открытого первенства все спортсмены получили очки в зачет российского теннисного тура.

Турнир ежегодный, очень сильные ребята собрались. Все борются за очки, а иначе зачем им тренироваться? Станислав Петров, главный судья соревнований

Добавим, Наталья Леонидовна Рогова – заслуженный тренер России по теннису. Работала в уфимской спортшколе с 1978 по 1994 год. Наталья Леонидовна воспитала плеяду талантливых игроков: МСМК Юлию Лютрову, которая входила в десятку лучших теннисисток России, участвовала в матчах Кубка Федерации, мастеров спорта Сергея Смирнова, Викторию Курицыну, Павла Шестакова, но лучший ученик по праву считается мастер спорта международного класса, двукратный обладатель Кубка Кремля и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Черкасов.