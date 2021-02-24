В лыжных соревнованиях «Демская тридцатка» приняли участие 280 человек

Ежегодно профессиональные спортсмены и любители лыжного спорта из республики и регионов России приезжают в лесопарковую зону Баланово, где на соревнованиях определяются самые быстрые участники на разных дистанциях.

В этом году на гонку зарегистрировались 282 человека из пяти регионов и 35 городов России. Несмотря на морозы, участники преодолели дистанции 3,3, 10 и 30 км. Но организаторы учли и погодные условия, и предоставили право участия в онлайн-соревнованиях: желающие могут пройти на лыжах свою дистанцию в удобное время и прислать трек до 5 марта включительно.