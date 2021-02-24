В Башкирии женщина замёрзла до смерти в подвале дома

Накануне, 23 февраля, в подвале дома в селе Шафраново Альшеевского района было найдено тело женщины. Как сообщает ИА «Башинформ», на момент смерти несчастной было 69 лет.

Тело погибшейобледенело. По предварительной информации, в доме из-за сильных морозов вышла из строя система отопления. Женщина спустилась в подвал, чтобы самостоятельно отогреть трубы, но потерпела неудачу.