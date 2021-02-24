В МВД Башкирии прокомментировали массовые эвакуации в школах

Информация о минировании сразу нескольких зданий в Уфе оказалась ложной. Через электронную почту получили письма-предупреждения о заложенных взрывных устройствах сразу несколько школ: №61, 141, 159, 17, 108, 126, 19, 8.

Поступили звонки и в другие учреждения образования. Кроме того, это коснулось и администрации города. Всех, кто находился в зданиях, эвакуировали.