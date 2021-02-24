Семья из Башкирии рассказала, как провела ночь на замерзающей трассе

Уже вторые сутки на территории республики и соседних регионов наблюдается снежная буря. Нескольким автомобилистам пришлось провести на трассе всю ночь. Чудом обошлось без жертв. В Благоварском районе замело межмуниципальную автодорогу. Людей спасли фермеры. В снежном плену оказалась и съемочная группа телеканала БСТ.

Эти кадры сняли накануне актеры Национального молодежного театра. Театральная труппа из 25 человек выехала из Уфы в Сибай, где должны были состояться несколько спектаклей. До столицы башкирского Зауралья автобус так и не доехал: из-за метели въезд в город был закрыт, и артистам пришлось ночевать в ближайшем Магнитогорске, а уже сегодня – возвращаться домой, так как въезд в Сибай до сих пор закрыт. И такая ситуация почти на всех дорогах республики.

Мы тоже встали на трассе, за нами собралась очередь из легковых и грузовых машин. Спасатели пообещали подмогу в ближайшее время. Нам еще повезло: нашу съемочную группу спасли через полтора часа после звонка в МЧС. А вот автомобилистам, попавшим в снежный плен на этом же месте меньше суток назад, пришлось несладко. Супруги Сагадиевы провели на заснеженной трассе почти 13 часов. Интервью мы записывали сегодня, через несколько часов после того, как они попали домой. Чудо, не иначе, говорят Сагадиевы. Резеда Сагадиева возвращалась из Уфы и уже в Языково ее должен был встречать супруг, но его «семерка» застряла по дороге, поэтому женщина попросила своего племянника довезти ее до мужа. Застряли вместе, на часах еще вечер, нет и 20:00. В экстренные службы звонили и сами застрявшие, и их дети. Только вот помощь пришла ближе к ночи – дорогу расчистили, но не до конца.

Утром, часов в 5, я уже паниковать начала, совсем одни в поле. Сначала машин было много, штук 10, развернуться смогли и уехали потом. Все приезжие были. Семья Сагадиевых

Машина уже была в снегу. Ближе к 6:00 ее выкопали, но путь до дома был все еще заснежен. Со слов автомобилистов, на месте работал один заместитель пожарной части МЧС, подмога из спасателей не приходила. Местное дорожно-строительное предприятие отправляло к застрявшим спецтехнику, но она по пути ломалась.

Повезло, что за Куллекулом находится свиноферма, куда постоянно ездит тяжелая техника, ближе к 9 часам утра они и очистили дорогу и высвободили застрявших автомобилистов. Сегодня к семье приехал глава Благоварского района. Чиновник признал, что техники не хватает.

Кроме того, в МЧС сообщают, что обращения застрявших автомобилистов они перенаправляли в единую дежурно-диспетчерскую службу Благоварского района по компетенции, однако чиновники дополнительные силы спасателей не запрашивали. В Госкомитете по чрезвычайным ситуациям рассказали, что предлагали отвезти семью в пункт временного размещения, но Сагадиевы отказались.

Автолюбители ждали прибытия техники, до их населенного пункта оставалось 3 километра, они дождались, потом уже своим ходом прибыли в свою деревню. Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям