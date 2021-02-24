Радий Хабиров поручил главе МинЖКХ лично проконтролировать ремонт водопровода в Шафраново

Жители села Шафраново остались сегодня без водоснабжения. Причиной стала поломка насосного оборудования. Из-за сложившейся ситуации Глава Башкирии Радий Хабиров провел экстренное совещание.
В результате ЧП остались без воды как минимум 300 человек, однако по некоторым данным количество пострадавших может быть больше – около 1000. По словам главы администрации Альшеевского района, произошла поломка лопастей насоса. Нужные комплектующие есть и ремонт насосного оборудования уже начат, сообщил Дамир Мустафин.
Радий Хабиров поручил вице-премьеру, министру ЖКХ республики Борису Беляеву взять ситуацию под личный контроль, оперативно провести ремонт и на следующий день доложить о сроках подачи воды в дома.
Известно, что насос уже установлен, однако оборудование запустить не удалось. Предположительно, в нем замерзла вода. Повторная процедура запуска будет осуществлена завтра утром, 25 февраля. В случае необходимости будет организован подвоз воды жителям. Глава сельского совета должен донести информацию до населения.