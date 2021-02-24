Радий Хабиров поручил главе МинЖКХ лично проконтролировать ремонт водопровода в Шафраново

В результате ЧП остались без воды как минимум 300 человек, однако по некоторым данным количество пострадавших может быть больше – около 1000. По словам главы администрации Альшеевского района, произошла поломка лопастей насоса. Нужные комплектующие есть и ремонт насосного оборудования уже начат, сообщил Дамир Мустафин.