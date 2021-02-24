«Удивительные люди»: жительница Уфы рассказала, как стала волонтером

Сотрудники колл-центра проекта «Наша забота» приняли уже более ста тысяч звонков от жителей республики. Работа волонтеров центра была организована с начала пандемии. Вызовы продолжают поступать и сейчас, но уже не в таком количестве. Гульшат Каримова – одна из добровольцев, она развозила продукты нуждающимся, общалась по телефону с заявителями, а летом оказалась в эпицентре пожара в лесах Бурзяна.

Заявки Гульшат выполняет бесплатно. И развозит автоледи не клиентов, а продукты и лекарства. С апреля женщина, работающая массажистом, стала волонтером. Помогать другим ее мотивировали родители. 80-летние пенсионеры оказались в четырех стенах, так как были в зоне риска. Гульшат Каюмова решила, что поддержка нужна и другим пожилым.

Бабушки очень часто плачут. Вроде, ты ничего не сделал и времени немного потратил, но столько благодарностей, они прям очень часто плачут. Спасибо, что не забываете. Гульшат Каюмова, волонтёр

После первого опыта безвозмездной помощи Гульшат оказалась в эпицентре ЧП. Летом ее подмога потребовалась в тушении пожаров в Бурзянском районе. Было страшно, но поехала, не задумываясь. Сразу выдали снаряжение – 25-литровый рюкзак с водой, за которой приходилось идти на родник. Но женщина говорит, что героями там были все. Больше всего ее удивил работник заповедника, который прожил в лесу 9 дней.

Насколько я помню, у него кто-то родился – то ли сын, то ли дочь. И он сказал: «Вот как приеду отсюда, сразу поеду к жене в роддом». Вот такие люди удивительные. Гульшат Каюмова, волонтёр

Звонков в колл-центр сейчас стало меньше. Тем не менее волонтеры остаются у телефонов. Тем же, кто вынужден пока находиться дома, продолжают привозить прямо к порогу лекарства и продукты.

Есть же пословица: «Хочешь изменить мир – начни с себя». Если каждый по чуть-чуть что хорошее сделает, мне кажется, мир станет намного лучше. Гульшат Каюмова, волонтёр

Очень много было звонков от молодых людей на самоизоляции или бизнесменов неработающих, когда ограничения были. «Мы молоды, готовы помогать». Очень отзывчивые люди живут в республике. Гульшат Мухаметшина, модератор колл-центра проекта «Наша забота»