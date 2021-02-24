«Удивительные люди»: жительница Уфы рассказала, как стала волонтером

Сотрудники колл-центра проекта «Наша забота» приняли уже более ста тысяч звонков от жителей республики. Работа волонтеров центра была организована с начала пандемии. Вызовы продолжают поступать и сейчас, но уже не в таком количестве. Гульшат Каримова – одна из добровольцев, она развозила продукты нуждающимся, общалась по телефону с заявителями, а летом оказалась в эпицентре пожара в лесах Бурзяна.
Заявки Гульшат выполняет бесплатно. И развозит автоледи не клиентов, а продукты и лекарства. С апреля женщина, работающая массажистом, стала волонтером. Помогать другим ее мотивировали родители. 80-летние пенсионеры оказались в четырех стенах, так как были в зоне риска. Гульшат Каюмова решила, что поддержка нужна и другим пожилым.
После первого опыта безвозмездной помощи Гульшат оказалась в эпицентре ЧП. Летом ее подмога потребовалась в тушении пожаров в Бурзянском районе. Было страшно, но поехала, не задумываясь. Сразу выдали снаряжение – 25-литровый рюкзак с водой, за которой приходилось идти на родник. Но женщина говорит, что героями там были все. Больше всего ее удивил работник заповедника, который прожил в лесу 9 дней.
Звонков в колл-центр сейчас стало меньше. Тем не менее волонтеры остаются у телефонов. Тем же, кто вынужден пока находиться дома, продолжают привозить прямо к порогу лекарства и продукты.
В проекте «Наша забота» приняли участие более 7 тысяч волонтеров. 574 добровольца за время работы переболели коронавирусной инфекцией. При этом список желающих помогать другим безвозмездно пополняется. Из них сформирован резервный список волонтеров.