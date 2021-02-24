В Башкирии ужесточат контроль за работой регоператоров

Нам важно, как на месте люди оценивают. Вот сейчас особенно, когда буран, холод, мороз, естественно, могут быть сбои. Но это как раз нас заставляет быть более внимательными. Проверим, какое состояние, заодно проверим саму систему «ТКО Башкортостан», как она реагирует, когда в последний раз была съемка, в каком состоянии там находятся мусорные контейнеры и вообще контейнерные площадки.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан