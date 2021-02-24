В Башкирии ужесточат контроль за работой регоператоров

Контроль за работой регоператоров будет ужесточен. Об этом заявил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров на совещании, на котором обсуждалось текущее состояние системы вывоза мусора. Детально рассмотрели деятельность предприятия «Дюртюлимелиоводстрой».
Реже одного раза в неделю отходы вывозятся в 10 населенных пунктах, остальные обслуживаются ежедневно. Однако проблемным остается вопрос заключения договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
По решению Андрея Назарова произведен рейд по местам сбора мусора по Уфе. Аналогичные проверки в районах премьер-министр поручил провести всем главам муниципалитетов. Итоги рейда будут подведены в следующий понедельник на совещании по ТКО. Как отметил Назаров, такие контрольные выезды впредь будут регулярными.