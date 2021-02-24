В Башкирии ужесточат контроль за работой регоператоров

Контроль за работой регоператоров будет ужесточен. Об этом заявил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров на совещании, на котором обсуждалось текущее состояние системы вывоза мусора. Детально рассмотрели деятельность предприятия «Дюртюлимелиоводстрой».

Реже одного раза в неделю отходы вывозятся в 10 населенных пунктах, остальные обслуживаются ежедневно. Однако проблемным остается вопрос заключения договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Нам важно, как на месте люди оценивают. Вот сейчас особенно, когда буран, холод, мороз, естественно, могут быть сбои. Но это как раз нас заставляет быть более внимательными. Проверим, какое состояние, заодно проверим саму систему «ТКО Башкортостан», как она реагирует, когда в последний раз была съемка, в каком состоянии там находятся мусорные контейнеры и вообще контейнерные площадки.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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По решению Андрея Назарова произведен рейд по местам сбора мусора по Уфе. Аналогичные проверки в районах премьер-министр поручил провести всем главам муниципалитетов. Итоги рейда будут подведены в следующий понедельник на совещании по ТКО. Как отметил Назаров, такие контрольные выезды впредь будут регулярными.

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