В Башкирии открылся второй поток слушателей «Школы фермеров»

Доля фермерской продукции агропромышленного комплекса Башкирии может превысить 14%. Об этом в режиме телемоста на открытии второго потока слушателей «Школы фермеров» заявил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Федеральный проект рассчитан на начинающих предпринимателей и на тех, кто уже имеет опыт в области агробизнеса. Выпускники проекта получат не только знания и практические навыки, но и возможность получить грант на развитие своего проекта.

Так проходит обучение по новому направлению проекта «Пчеловодство». В программе подготовки учли преимущества генетики башкирской пчелы, а также традиции производства липового и бортевого меда. Есть и другое направление – «Водоплавающая птица». Второй поток проекта стартует одновременно в 15 регионах. Одна из слушателей курса Ксения уже пять лет занимается пчеловодством. В прошлом году она участвовала в федеральной программе «Агростартап».

Обучение в «Школе фермера» проходит на базе Аграрного университета. Двухмесячный курс состоит из теории и практики. Выпускники получат документы гособразца по направлению сельского хозяйства, необходимые в дальнейшем для получения грантовой поддержки. В прошлом году проект реализовали в четырех регионах страны, в том числе и в Башкирии. 30 слушателей обучили по направлениям «Ремесленные сыры» и «Мясное скотоводство». Организаторы – «Россельхозбанк», Министерство сельского хозяйства России и Министерство сельского хозяйства республики.

Выпускник школы, фермер Рамиль из Бураевского района, окончил юридический институт. Однако по примеру родителей, занимающихся хозяйством, тоже решил заниматься мясным скотоводством. В личном хозяйстве Зарипова имеется более ста пятидесяти голов крупного рогатого скота, триста пятьдесят голов овец, также он с родителями производит мясные полуфабрикаты. Продукцию по стандарту халяль поставляют в местные и уфимские магазины.

Слушателям объяснят, как организовать собственное дело в аграрном секторе. Также затронут и особенности организации предпринимательства, маркетинга, бизнес-планирование малых форм хозяйств в аграрном секторе. Рассмотрят и вопросы брендирования, реализации продукции и снижения себестоимости.

Уникальность проекта заключается в получении знаний от опытных мастеров, экспертов, ученых и бизнесменов. Обучение пройдут 20 слушателей, отобранных на конкурсной основе Министерством сельского хозяйства. Выездные практические занятия представят слушателям лучшие практики в отрасли пчеловодства.