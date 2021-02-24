Жители Уфы продвигают новый танцевальный стиль необычным способом

Танцы под светофором. Несколько жителей Уфы прославились в соцсетях, исполняя шаффл на улицах города. Зажигательно двигаясь, они переходят дорогу или же совершают покупки в магазинах. С недавних пор в качестве фона для видео они выбирают еще и достопримечательности башкирской столицы.

Сколько способов переходить дорогу вы знаете? А вот эти ребята предпочитают не идти по зебре, а протанцовывать весь путь. Под удивленные взгляды прохожих.

Даже за покупками Марат Валеев и его команда предпочитает ходить, пританцовывая. Коллектив существует два года, и несколько месяцев назад ребята начали исполнять номера в общественных местах, развлекая прохожих. Танцы на улицах города вызывают интерес уфимцев. В разных пабликах эти ролики набрали десятки и даже сотни тысяч просмотров. Но группа делает это не просто так – у них есть цель.

Это для привлечения внимания к самому направлению шаффл-дэнс и развитию его в Уфе, потому что здесь больше никто не преподает этот стиль. Мы все вместе стараемся развиваться и приобщать других к этому стилю танца. Марат Валеев, преподаватель школы Shuffle dance

Кстати, стиль шаффл, которые они исполняют, можно танцевать и на свадьбах. Что и продемонстрировала одна из участниц коллектива, надев с белым платьем кеды вместо туфель.

В последнее время ребята снимают ролики на фоне различных достопримечательностей. В кадре уже был памятник Салавату Юлаеву и Бельский мост. Скоро появится видео с площадки перед Монументом Дружбы. Таким образом ребята привлекают внимание к республике. Ведь их номера смотрят коллеги не только из других городов России, но и разных стран. Один танец порой оттачивают месяцами.