В Башкирии выявили лучших греко-римских борцов до 16 лет

Но ребята не только состязались. На первенство Башкортостана приехали титулованные спортсмены, заслуженные мастера спорта России по греко-римской борьбе Василий Теплоухов и Назир Манкиев. Они провели мастер-классы для участников турнира и зарядку с чемпионом в двух школах Октябрьского, где реализуется программа «Спортивная борьба в школах РБ». Олимпийцы грамотно и серьезно построили показ простых и уникальных приемов греко-римской борьбы: захваты и броски, детально и в замедленном действии. А также ответили на вопросы борцов.