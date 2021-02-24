В Башкирии выявили лучших греко-римских борцов до 16 лет

В Октябрьском завершилось первенство РБ по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Соревнования посвятили памяти мастера спорта Советского Союза Дмитрия Владиленовича Данилова.
Два дня на ковре боролись спортсмены из 10 городов и районов республики, более полутора сотен спортсменов. Солидный состав – порядка трех десятков борцов – выставила местная спортшкола №1.
Но ребята не только состязались. На первенство Башкортостана приехали титулованные спортсмены, заслуженные мастера спорта России по греко-римской борьбе Василий Теплоухов и Назир Манкиев. Они провели мастер-классы для участников турнира и зарядку с чемпионом в двух школах Октябрьского, где реализуется программа «Спортивная борьба в школах РБ». Олимпийцы грамотно и серьезно построили показ простых и уникальных приемов греко-римской борьбы: захваты и броски, детально и в замедленном действии. А также ответили на вопросы борцов.
За два соревновательных дня среди борцов были разыграны награды в 15 весовых категориях. А главное – сформирована сборная Башкортостана для участия в первенстве Приволжского федерального округа, которое пройдёт в Бугульме.