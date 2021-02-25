В Австрии задержан сын Муртазы Рахимова

В Австрии накануне был задержан сын первого руководителя Башкирии Муртазы Рахимова. Об этом сообщает telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Его арест был санкционирован ещё в 2014 году Басманным судом Москвы.

Напомним, уголовное дело в отношении Урала Рахимова было возбуждено сразу по нескольким статьям. Сына первого Президента Башкирии подозревают в присвоении и растрате, а также в легализации незаконно полученных денежных средств.



Урал Рахимов после заочного ареста был объявлен в международный розыск. По данным источников telegram-канала в правоохранительных органах, Рахимова-младшего задержали в Вене.



Напомним, Урал Рахимов - бывший генеральный директор компании «Башнефть», депутат Курултая Башкирии в период с 2003 по 2010 годы. Сына первого Президента Башкирии обвиняют в присвоении и легализации акций «Башнефти». По версии следствия, подконтрольными структурами акции были проданы АФК «Система».