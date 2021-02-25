Глеб Глебов о задержании Урала Рахимова: «Я больше переживаю за состояние Муртазы Губайдуловича»

По мнению известного врача и блогера Глеба Глебова, было бы хорошо, если бы деньги от преступлений, возможно, совершенных сыном первого президента Башкирии Уралом Рахимовым, вернулись в бюджет республики.

Фото №1 - Глеб Глебов о задержании Урала Рахимова: «Я больше переживаю за состояние Муртазы Губайдуловича»

Я с большим уважением отношусь к Муртазе Губайдулловичу, наверное, как и любой другой житель Башкортостана, это наш первый президент. Если Урал Муртазович совершил преступления, правоохранительные органы разберутся, и было бы хорошо, если бы деньги вернулись в бюджет республики. Если честно, я больше переживаю за состояние Муртазы Губайдуловича, как это отразится на его здоровье, так как сейчас это активно будет обсуждаться в прессе. Желаю ему крепчайшего здоровья, очень жаль, что всегда родители отвечают за ошибки своих детей.

Глеб Глебов, врач

Напомним, телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ заявил о том, что по запросу РФ в Вене арестовали находящегося в розыске сына экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Урала Рахимова.

Урал Рахимов покинул страну и живет в Австрии. В России на него возбуждено уголовное дело по ст. 160 («хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и 174 («легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») УК РФ. Он объявлен в международный розыск шесть лет назад. Россия уже просила Австрию о выдаче Рахимова, но пока безрезультатно.

Также, говорится в публикациях, по сети стремительно распространяется видеоролик, где человек, похожий на Изместьева, предположительно, находясь в собственной камере, прямо обвиняет Муртазу Рахимова и Урала Рахимова в заказе ряда убийств, в частности экс-топ менеджера БашТЭКа Салавата Гайнанова за то, что тот якобы пытался составить политическую конкуренцию Муртазе Рахимову, а также экс-главного бухгалтера «Башнефти» Валерия Сперанского, как свидетеля хищения ТЭКа семьей Рахимовых (расшифровка).

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