Глеб Глебов о задержании Урала Рахимова: «Я больше переживаю за состояние Муртазы Губайдуловича»

Я с большим уважением отношусь к Муртазе Губайдулловичу, наверное, как и любой другой житель Башкортостана, это наш первый президент. Если Урал Муртазович совершил преступления, правоохранительные органы разберутся, и было бы хорошо, если бы деньги вернулись в бюджет республики. Если честно, я больше переживаю за состояние Муртазы Губайдуловича, как это отразится на его здоровье, так как сейчас это активно будет обсуждаться в прессе. Желаю ему крепчайшего здоровья, очень жаль, что всегда родители отвечают за ошибки своих детей.

Глеб Глебов, врач