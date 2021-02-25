В Башкирии на двух автодорогах сняли ограничение движения

В Башкирии на автодорогах Аскарово - Альмухаметово - Сибай (км 0+000 - км 66+600) и Озерное отделение совхоза - Кусимовский рудник (км 0+000 - км 27+700) сняли временное ограничение движения, введенное из-за неблагоприятных погодных условий.

На данный момент проезд открыт для всех видов транспортных средств. По предварительным данным, ограничение движения с других дорог будет снято в 10:00.