В Башкирии на двух автодорогах сняли ограничение движения

В Башкирии на автодорогах Аскарово - Альмухаметово - Сибай (км 0+000 - км 66+600) и Озерное отделение совхоза - Кусимовский рудник (км 0+000 - км 27+700) сняли временное ограничение движения, введенное из-за неблагоприятных погодных условий.

Фото №1 - В Башкирии на двух автодорогах сняли ограничение движения

На данный момент проезд открыт для всех видов транспортных средств. По предварительным данным, ограничение движения с других дорог будет снято в 10:00.

Телефон для вызова экстренных служб - 112.

Круглосуточная диспетчерская УКХ Уфы: (347) 273 39 94.

Круглосуточная диспетчерская УДХ Башкирии: 8 (927) 955 11 00.

Круглосуточная диспетчерская ФКУ «Приуралье»: 8-917-046-79-53.

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