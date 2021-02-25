В Башкирии направлен запрос для официального подтверждения ареста Урала Рахимова

В частности, официальные запросы направлены в Генпрокуратуру России, Генкосульство МИД РФ в Австрии, МИД России, Интерпол, Минюстиции РФ и ФСБ. В запросах ставятся следующие вопросы: "Действительно ли Урал Рахимов арестован или задержан?", причина задержания/ареста, "Планируется ли его экстрадиция в Россию, в какие сроки?". При возникновении сложностей с отправкой запроса в соответствующие ведомства, просим считать эту публикацию официальным запросом).

ИА "Башинформ"