В Башкирии направлен запрос для официального подтверждения ареста Урала Рахимова

Фото №1 - В Башкирии направлен запрос для официального подтверждения ареста Урала Рахимова

Накануне в Сети появилась информация о задержании Урала Рахимова - сына бывшего президента Башкирии. Для подтверждения данной информации агентство "Башинформ" направило официальный запрос с профильные ведомства.

Журналисты издания интересуются, действительно ли был факт задержания, и если ответ положительный, то каковы причины ареста Рахимова.

В частности, официальные запросы направлены в Генпрокуратуру России, Генкосульство МИД РФ в Австрии, МИД России, Интерпол, Минюстиции РФ и ФСБ. В запросах ставятся следующие вопросы: "Действительно ли Урал Рахимов арестован или задержан?", причина задержания/ареста, "Планируется ли его экстрадиция в Россию, в какие сроки?". При возникновении сложностей с отправкой запроса в соответствующие ведомства, просим считать эту публикацию официальным запросом).

ИА "Башинформ"

Напомним, на телеграмм-канале ВЧК-ОГПУ, близком к российским силовикам, сообщается со ссылкой на свои источники, что сегодня в Вене по запросу российской стороны арестован находящийся в розыске сын бывшего президента Башкортостана Муртазы Рахимова Урал Рахимов.

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