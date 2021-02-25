В Башкирии направлен запрос для официального подтверждения ареста Урала Рахимова

Накануне в Сети появилась информация о задержании Урала Рахимова - сына бывшего президента Башкирии. Для подтверждения данной информации агентство "Башинформ" направило официальный запрос с профильные ведомства.
Журналисты издания интересуются, действительно ли был факт задержания, и если ответ положительный, то каковы причины ареста Рахимова.
Напомним, на телеграмм-канале ВЧК-ОГПУ, близком к российским силовикам, сообщается со ссылкой на свои источники, что сегодня в Вене по запросу российской стороны арестован находящийся в розыске сын бывшего президента Башкортостана Муртазы Рахимова Урал Рахимов.