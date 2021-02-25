Семья Рахимовых прокомментировала информацию о возможном аресте Урала Рахимова

Напомним, Урал Рахимов покинул страну и живет в Австрии. В России на него возбуждено уголовное дело по ст. 160 («хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и 174 («легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») УК РФ. Он объявлен в международный розыск шесть лет назад. Россия уже просила Австрию о выдаче Рахимова, но пока безрезультатно.