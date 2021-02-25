В Башкирии за одну ночь сбили двух пешеходов

24 февраля на дорогах Башкирии зафиксировано семь автомобильных аварий. В дорожно-транспортных происшествиях пострадали семь человек.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, за одну ночь водители сбили двух пешеходов. Одного из них в Кумертау. 53-летний мужчина пересекал проезжую часть по улице Вокзальной на неустановленном для этого месте. В этот момент его сбил 71-летний пенсионер за рулем «Лады Ларгус». Пострадавшего пешехода госпитализировали с травмами.