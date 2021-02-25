В Башкирии два пенсионера погибли в страшном пожаре

Сегодня, 25 февраля, около шести часов утра в деревне Ангасяк Дюртюлинского района произошёл страшный пожар. Огнём охватило бревенчатый дом по улице Пролетарской.

Фото №1 - В Башкирии два пенсионера погибли в страшном пожаре

По сообщениям МЧС по РБ, прибыв на место инцидента, спасатели отметили, что дом горит уже открытым огнём. В 05:50 в службу спасения поступило сообщение о возгорании, а уже в 06:35 огонь был локализован, в 06:45 полностью ликвидирован.

Фото №2 - В Башкирии два пенсионера погибли в страшном пожаре

В сгоревшем доме были найдены тела двух мужчин 60 и 64 лет. Причина возгорания пока неизвестна, обстоятельства произошедшего предстоит выяснить специалистам.

Фото: МЧС по РБ. 

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