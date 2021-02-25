В Башкирии два пенсионера погибли в страшном пожаре

Сегодня, 25 февраля, около шести часов утра в деревне Ангасяк Дюртюлинского района произошёл страшный пожар. Огнём охватило бревенчатый дом по улице Пролетарской.

По сообщениям МЧС по РБ, прибыв на место инцидента, спасатели отметили, что дом горит уже открытым огнём. В 05:50 в службу спасения поступило сообщение о возгорании, а уже в 06:35 огонь был локализован, в 06:45 полностью ликвидирован.