В Уфе прошло первенство Башкирии по панкратиону

В Школе высшего спортивного мастерства в Уфе прошло первенство республики по спортивной борьбе панкратион. Победителей и призёров определяли в двух возрастных категориях – до 15 и до 18 лет.

Эти соревнования стали отборочными на первенство Приволжского федерального округа. Более 100 спортсменов боролись за награды и за место в сборной Башкортостана. По итогам первенства победили в общем зачете представители клуба Combat top team из Уфы и Благовещенска. Второе место у клуба «Батыр» из Стерлитамака. Призовую тройку замкнул клуб из Нефтекамска Box Plus.