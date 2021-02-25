В Уфе популярный маршрут общественного транспорта продлит режим работы

В Уфе один из популярных маршрутов общественного транспорта продлит режим работы, а также увеличит количество автобусов. Изменения в расписании планируют ввести с 25 марта.

Как сообщает Минтранс Башкирии, увеличение автобусов произойдёт по маршруту №290 «Уфимский ДОК» — «ТСК «Пушкинский». За сутки планируется выполнять около 240 поездок. Первый выезд в 05:53, а последний – в 00:15. Следовательно, даже поздним вечером жители и гости Уфы смогут передвигаться по городу.