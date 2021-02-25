В Башкирии прошел праздник «Национальные блюда нашего народа»

Ермекеевский район прошел во второй этап конкурса «Трезвое село». Накануне по этому случаю состоялся праздник «Национальные блюда нашего народа». Местные жители хотят выиграть конкурс и призовые средства направить на развитие и благоустройство села.
Гостей и участников праздника встречают народными танцами. На столах – блюда, приготовленные по рецептам башкирской кухни. Любовь к кулинарии с детства. Ученица пятого класса Регина Шарафутдинова уже сама даёт мастер-классы по приготовлению традиционных блюд.
На празднике, посвященном трезвой жизни, выступили имам-хатыб деревни Ильгиз Ахунов, а также преподаватель религиозных уроков Зария Кашапова. По их словам, здоровый образ жизни – основа успеха в делах.
Также в празднике трезвого села приняли участие ветераны, воспитанники патриотических клубов, общественных объединений и другие гости. Призовой фонд конкурса – до 40 млн рублей. Всего в республике его участниками за прошлый год стали более двух тысяч деревень и сёл.