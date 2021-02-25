«Будет хуже»: обнародован текст записки, из-за которой в Уфе массово эвакуировали школы

Автор утверждал, что в учебных заведениях заложено от девяти до 21 самодельных бомб с таймерами, которые якобы должны взорваться через 2 часа. Чтобы этого не случилось, он требовал оставить треть учеников в здании и «раздобыть 3 млн» рублей. Неизвестный также заявил, что «будет хуже», если его попытаются обмануть, и он знает адреса сотрудников администрации школ.

источник в правоохранительных органах