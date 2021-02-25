«Будет хуже»: обнародован текст записки, из-за которой в Уфе массово эвакуировали школы

Фото №1 - «Будет хуже»: обнародован текст записки, из-за которой в Уфе массово эвакуировали школы

Стало известно, почему накануне в Уфе более 10 тысяч учащихся столичных школ были эвакуированы. Оказалось, что образовательные учреждения получили анонимную записку с одинаковым текстом, в котором сообщалось, что здания заминированы.

В пугающих посланиях было написано, что в школах установлены самодельные бомбы. Их количество - от 9 до 21, утверждал автор записки. Аноним грозился взорвать школы, если не будут выполнены его требования, котоорые он подробно изложил. Текст записки оказался у "КП-Уфа".

Автор утверждал, что в учебных заведениях заложено от девяти до 21 самодельных бомб с таймерами, которые якобы должны взорваться через 2 часа. Чтобы этого не случилось, он требовал оставить треть учеников в здании и «раздобыть 3 млн» рублей. Неизвестный также заявил, что «будет хуже», если его попытаются обмануть, и он знает адреса сотрудников администрации школ.

источник в правоохранительных органах

МВД по Башкортостану прокомментировало инцидент. В заявлении говорится, что экстренные службы провели проверки помещений и не обнаружили опасных предметов. Правоохранительные органы устанавливают лица, причастные к лжетерроризму.

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