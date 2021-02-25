В Уфе открылась выставка «Дорогой древних эпох»

Древний нож, который, предположительно, был создан в период неолита (5-8,5 тыс. лет назад), представлен на выставке «Дорогой древних эпох» в Уфе. Особенность артефакта в том, что это заготовка из камня, края которой вручную пилились. Орудие использовали, как считают ученые, для отделки шкур животных.