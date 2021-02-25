В Уфе открылась выставка «Дорогой древних эпох»

Древний нож, который, предположительно, был создан в период неолита (5-8,5 тыс. лет назад), представлен на выставке «Дорогой древних эпох» в Уфе. Особенность артефакта в том, что это заготовка из камня, края которой вручную пилились. Орудие использовали, как считают ученые, для отделки шкур животных.

 Экспозиция обширная. Она посвящена быту, жизни и обычаях жителей Уфы конца XIX – начала XX веков. Башкортостан считается первым в Поволжье регионом по количеству археологических артефактов. Поэтому рассматривается вопрос о создании отдельного хранилища.

Фото №1 - В Уфе открылась выставка «Дорогой древних эпох»

Безусловно, мы сможем аккумулировать всю археологию у нас, заниматься исследования. Во-первых, это научно-исследовательская часть, серьезное подспорье. У нас целая научная школа археологов. У нас Мажитов – величина мирового уровня. И «Древняя Уфа» – это археопарк, который мы планируем построить под открытым небом с археологическим окном. 

Олег Полстовалов, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан
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