Жители Башкирии своими силами пытаются спасти засыхающее озеро

Жители села Лебяжий под Уфой своими силами пытаются спасти засыхающее озеро. Полноводный когда-то водоем был излюбленным местом отдыха местных жителей и дачников, но со временем озеро стало заиливаться и уменьшаться в размерах. Неравнодушные жители села решили взяться за восстановление водоема.

Получив разрешение на благоустройство территории, они своими силами начали расчистку бывшей акватории озера от деревьев. Однако продолжить реализацию идеи не получилось.

Один неравнодушный местный житель купил земснаряд для очистки нашего озера. То есть он стоит около двух миллионов, он купил для этого озера, чтобы его почистить, а залезть без бумаг мы не можем.

Анна Кузнецова, жительница с. Лебяжий

Для продолжения работ необходимо провести техническую экспертизу, ответили жителям в Министерстве природопользования и экологии республики. Без проекта по очистке озера Лебяжье сделать его полноводным не получится. Сотрудники ведомства в прошлом году выезжали на место для проведения комиссионного обследования. По словам специалистов, обмеление водоема происходит из-за строительства защитных дамб и автодорог. Ведь раньше озеро ежегодно затапливалось во время половодья, что являлось хорошей подпиткой для него.

Фото №1 - Жители Башкирии своими силами пытаются спасти засыхающее озеро

Для более детального изучения данной проблемы и проработки вариантов экологической реабилитации озера мы обратились в Академию наук РБ. В настоящее время озеро в включено в перечень тем научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям на 2021 год. Расчистка озера возможна после проведения комплекса изысканий.

Ренара Газина, пресс-секретарь Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан
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