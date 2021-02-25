Жители Башкирии своими силами пытаются спасти засыхающее озеро

Жители села Лебяжий под Уфой своими силами пытаются спасти засыхающее озеро. Полноводный когда-то водоем был излюбленным местом отдыха местных жителей и дачников, но со временем озеро стало заиливаться и уменьшаться в размерах. Неравнодушные жители села решили взяться за восстановление водоема.

Один неравнодушный местный житель купил земснаряд для очистки нашего озера. То есть он стоит около двух миллионов, он купил для этого озера, чтобы его почистить, а залезть без бумаг мы не можем.

Для продолжения работ необходимо провести техническую экспертизу, ответили жителям в Министерстве природопользования и экологии республики. Без проекта по очистке озера Лебяжье сделать его полноводным не получится. Сотрудники ведомства в прошлом году выезжали на место для проведения комиссионного обследования. По словам специалистов, обмеление водоема происходит из-за строительства защитных дамб и автодорог. Ведь раньше озеро ежегодно затапливалось во время половодья, что являлось хорошей подпиткой для него.