В Башкирии от коронавируса скончались 265 человек

В Башкирии за минувшие сутки обновились основные данные, отражающие ситуацию с коронавирусом в республике. Так, число инфицированных за прошедшие 24 часа увеличилось на 141 и достигло отметки в 28 165 человек.
Отмечается, что более 80% из них удалось побороть болезнь. За сутки из больниц с полным выздоровлением было выписано 234 пациента, за все время - 22 332.
Вместе с тем растет и показатель смертности. По состоянию на 25 февраля, уже 265 человек стали жертвами COVID-19. Эта цифра увеличилась за прошедшие 24 часа на 3 летальных исхода.