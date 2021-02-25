В Башкирии от коронавируса скончались 265 человек

В Башкирии за минувшие сутки обновились основные данные, отражающие ситуацию с коронавирусом в республике. Так, число инфицированных за прошедшие 24 часа увеличилось на 141 и достигло отметки в 28 165 человек.

Отмечается, что более 80% из них удалось побороть болезнь. За сутки из больниц с полным выздоровлением было выписано 234 пациента, за все время - 22 332.