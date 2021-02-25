Глава Башкирии обсудил непростую ситуацию на автодорогах республики

25 февраля Глава Башкирии провёл совещание, темой которого стала непростая ситуация на автодорогах республики. Обсуждали актуальный и важный вопрос руководители профильных министерств и ведомств, а также представители администрации Главы региона.

Фото №1 - Глава Башкирии обсудил непростую ситуацию на автодорогах республики

Так, Елена Прочаковская, начальник Управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям, отметила, что в последнее время участились обращения жителей республики по теме дорог.

С 8 по 25 февраля система «Инцидент менеджмент» зарегистрировала 406 обращений жителей на тему некачественной уборки снега, отсутствия освещения вдоль дорог. Люди жаловались, что застряли на трассах, не могут никуда дозвониться, заканчивается бензин и очень холодно. И если на магистралях, особенно федерального значения, на звонки пусть и не сразу, но реагировали, то случай на дороге между населёнными пунктами Куллекул и Удрякбаш Благоварского района – вопиющий. Всю ночь два человека ждали помощи, их в итоге спас местный тракторист. Почему так произошло, следует разбираться. Отдельная категория жалоб – отсутствие тротуаров. Пешеходы часто вынуждены ходить по проезжей части, а это – одна из причин трагедий.

Елена Прочаковская, начальник Управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям

Алан Марзаев, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ, сообщил, что за последние сутки в Башкирии зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий, спровоцированных метелью. 19 человек в авариях пострадали.

В Систему-112 поступило 1 043 сообщения с просьбой об оказании помощи на дорогах, причём в 289 случаях автомобили не могли продолжить движение самостоятельно. Сотрудники поисково-спасательных отрядов эвакуировали 41 человека, в том числе трёх детей. По словам Алана Марзаева, всего же с начала 2021 года на дорогах республики произошло 410 ДТП, что на 28 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 54 человека. Смертность в результате ДТП снизилась на 11 человек или на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Радий Хабиров тем не менее подчеркнул, что резервы для роста показателей остаются значительными, а ситуация со смертностью на дорогах – неудовлетворительной, и поручил принять оперативные меры по нормализации обстановки.

Также на совещании отдельное внимание было уделено массовой аварии на трассе Уфа-Оренбург, где столкнулись 39 машин, 10 человек, среди которых двое – дети, пострадали. Радий Хабиров отметил, что не важно, какой является трасса – федеральной или республиканской. Так как аварии происходят на территории Башкирии, за них ответственно правительство республики.

Не надо делить трассы на федеральные или республиканские. Все эти аварии происходят на территории Башкортостана, и мы с вами, а конкретно – Минтранс республики несёт за них ответственность. Поручаю совместно с межведомственным Советом общественной безопасности региона проработать вопрос по камерам и найти оптимальное решение. Комплексами фото- и видеофиксации у нас должны быть закрыты все дороги. До 1 сентября 2021 года вы должны установить не менее 100 камер на федеральных трассах.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Ильдар Юланов, генеральный директор АО «Башкиравтодор», сообщил, что филиалы предприятия работали в круглосуточном режиме из-за снежных заносов. Так, к вечеру 23 февраля было задействовано более 600 линейных спецмашин, а с учётом техники, работающей на базах ДРСУ, — 922 единицы.

На нескольких трассах было ограничено движение для всех автомобилей.

К сожалению, не обошлось без происшествий. На закрытой для движения автодороге Сибай–Акъяр в условиях ограниченной видимости на работавшую по очистке от снега дорожную машину «КАМАЗ» наехал рефрижератор, который двигался по встречной полосе. В результате пострадал дорожный рабочий Баймакского ДРСУ.

Ильдар Юланов, генеральный директор АО «Башкиравтодор»
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Радий Хабиров указал на несвоевременность реагирования дорожных служб, работа которых направлена на устранение негативных последствий, а не на их предотвращение.

Вы сейчас сказали много умных слов, но по факту причины аварий банальны – вы попросту вовремя не чистили дороги. А это ваша прямая обязанность. Знаю, что лично вы недавно возглавили «Башкиравтодор», но я всегда подчёркиваю: курса молодого бойца у нас нет. Организуйте эффективную работу предприятия.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Фото: glavarb.ru

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