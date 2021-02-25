Глава Башкирии обсудил непростую ситуацию на автодорогах республики

В Систему-112 поступило 1 043 сообщения с просьбой об оказании помощи на дорогах, причём в 289 случаях автомобили не могли продолжить движение самостоятельно. Сотрудники поисково-спасательных отрядов эвакуировали 41 человека, в том числе трёх детей. По словам Алана Марзаева, всего же с начала 2021 года на дорогах республики произошло 410 ДТП, что на 28 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 54 человека. Смертность в результате ДТП снизилась на 11 человек или на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Радий Хабиров тем не менее подчеркнул, что резервы для роста показателей остаются значительными, а ситуация со смертностью на дорогах – неудовлетворительной, и поручил принять оперативные меры по нормализации обстановки.