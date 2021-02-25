Глава Башкирии обсудил непростую ситуацию на автодорогах республики

25 февраля Глава Башкирии провёл совещание, темой которого стала непростая ситуация на автодорогах республики. Обсуждали актуальный и важный вопрос руководители профильных министерств и ведомств, а также представители администрации Главы региона.
Так, Елена Прочаковская, начальник Управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям, отметила, что в последнее время участились обращения жителей республики по теме дорог.
Алан Марзаев, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ, сообщил, что за последние сутки в Башкирии зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий, спровоцированных метелью. 19 человек в авариях пострадали.
В Систему-112 поступило 1 043 сообщения с просьбой об оказании помощи на дорогах, причём в 289 случаях автомобили не могли продолжить движение самостоятельно. Сотрудники поисково-спасательных отрядов эвакуировали 41 человека, в том числе трёх детей. По словам Алана Марзаева, всего же с начала 2021 года на дорогах республики произошло 410 ДТП, что на 28 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 54 человека. Смертность в результате ДТП снизилась на 11 человек или на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Радий Хабиров тем не менее подчеркнул, что резервы для роста показателей остаются значительными, а ситуация со смертностью на дорогах – неудовлетворительной, и поручил принять оперативные меры по нормализации обстановки.
Также на совещании отдельное внимание было уделено массовой аварии на трассе Уфа-Оренбург, где столкнулись 39 машин, 10 человек, среди которых двое – дети, пострадали. Радий Хабиров отметил, что не важно, какой является трасса – федеральной или республиканской. Так как аварии происходят на территории Башкирии, за них ответственно правительство республики.
Ильдар Юланов, генеральный директор АО «Башкиравтодор», сообщил, что филиалы предприятия работали в круглосуточном режиме из-за снежных заносов. Так, к вечеру 23 февраля было задействовано более 600 линейных спецмашин, а с учётом техники, работающей на базах ДРСУ, — 922 единицы.
На нескольких трассах было ограничено движение для всех автомобилей.
Радий Хабиров указал на несвоевременность реагирования дорожных служб, работа которых направлена на устранение негативных последствий, а не на их предотвращение.
Фото: glavarb.ru