Правительство Башкирии обсудило работу санавиации

Сегодня, 25 февраля, Глава Башкирии провёл совещание, темой которого стала непростая ситуация на автодорогах республики.

В числе прочего, представители министерств и ведомств обсудили работу санавиации. Максим Забели, министр здравоохранения РБ, рассказал о работе санитарной авиации.

Так, в прошлом году за счёт субсидий из федерального бюджета вертолёт «Ансат» выполнил 97 вылетов и эвакуировал 97 пациентов, среди которых были и пострадавшие в ДТП.

На 2021 год запланирован 121 вылет. А за начало года вертолёт санавиации уже совершил 9 эвакуационных полётов. В том числе, вертолёт эвакуировал двух детей.

Однако Радий Хабиров отметил, что санавиация могла бы работать и эффективнее.

Вы крайне неэффективно используете выделенный вам вертолёт. С его помощью можно спасать гораздо больше жизней. Проработайте вопрос. Количество вылетов, особенно в труднодоступные и отдалённые места, необходимо кратно увеличить. Радий Хабиров, Глава Башкирии