Правительство Башкирии обсудило работу санавиации

Сегодня, 25 февраля, Глава Башкирии провёл совещание, темой которого стала непростая ситуация на автодорогах республики.
В числе прочего, представители министерств и ведомств обсудили работу санавиации. Максим Забели, министр здравоохранения РБ, рассказал о работе санитарной авиации.
Так, в прошлом году за счёт субсидий из федерального бюджета вертолёт «Ансат» выполнил 97 вылетов и эвакуировал 97 пациентов, среди которых были и пострадавшие в ДТП.
На 2021 год запланирован 121 вылет. А за начало года вертолёт санавиации уже совершил 9 эвакуационных полётов. В том числе, вертолёт эвакуировал двух детей.
Однако Радий Хабиров отметил, что санавиация могла бы работать и эффективнее.
Фото: glavarb.ru